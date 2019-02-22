Японский министр публично извинился за опоздание на три минуты

Ёситака Сакурада (фото - ЕРА)

Японский министр по вопросам Олимпийских игр Ёситака Сакурада публично извинился, опоздав на три минуты на парламентское заседание в четверг. Об этом сообщает ВВС.

Оппозиционные депутаты заявили, что его опоздание свидетельствует о неуважении к должности, и в течение пяти часов бойкотировали заседание бюджетного комитета в знак протеста.

Реклама

Сакурада известен рядом скандальных заявлений.

В прошлом году Сакурада, который также является министром кибербезопасности, ошеломил свою страну, заявив, что никогда не пользовался компьютером.

"С 25 лет я давал указания своим подчиненным и секретарям, поэтому я сам никогда не использовал компьютер", - сказал он.