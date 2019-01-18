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Боты:
18.01.2019, 08:35

Харьковский чемпион мира Гвоздик узнал имя следующего соперника

Харьковский чемпион мира Гвоздик узнал имя следующего соперника - Фото
Александр Гвоздик (фотоколлаж — пресс-служба WBC)

Не знающий поражений профессиональный боксер из Украины сразится с тем, кто победит послезавтра в бою Маркуса Брауна (США) и Баду Джека (Швеция)

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Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе профессионального бокса Александр Гвоздик из Харькова обязательную защиту титула должен будет провести против победителя субботнего поединка между шведом Баду Джеком (22-1-2, 13 КО) и американцем Маркусом Брауном (22-0, 16 КО). Об этом говорится в Instagram Всемирного боксерского совета (WBC).

Бой Джек-Браун, который состоится 19 января в Лас-Вегасе, получил статус отборочного по линии Совета.

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По правилам WBC, 31-летний Гвоздик (16-0, 13 КО) будет обязан дать титульный шанс победителю такого поединка.

1 декабря 2018 года украинец нокаутировал в 11-м раунде в Канаде местного ветерана Адониса Стивенсона. Последний долгое время владел поясом WBC, однако в бою с Гвоздиком получил серьезную травму головного мозга, был прооперирован и введен в медикаментозную кому. Позднее его вывели из такого состояния, и сейчас Стивенсон проходит курс лечения дома.

Сейчас в профибоксе три украинца владеют чемпионскими титулами: Артем Далакян (до 50,8 кг — WBA), Василий Ломаченко (до 61,2 кг — WBA) и Александр Усик (до 90,7 кг — WBC, WBA, WBO, IBF).

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Теги: Александр Гвоздик, бокс, wbc, баду джек, маркус браун, маурисио сулейман
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