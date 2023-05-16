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Игрока "Динамо" дисквалифицировали за сексистские высказывания. Клуб заплатит 100 000 грн

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2023, 20:18
Игрока
Владислав Ванат (Фото: fcdynamo.com)

Киевское "Динамо" должно будет заплатить 100 000 грн штрафа за то, что нападающий команды Владислав Ванат позволил себе сексистские высказывания в отношении женщин-арбитров. Соответствующее решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола.

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Самого форварда "бело-синих" также ожидает наказание. Он получил длительную дисквалификацию на три матча и еще два поединка условно.

"КДК, рассмотрев материалы дела по высказыванию футболиста ФК "Динамо" (Киев) Владислава Ваната после состоявшегося 4 марта 2023 года матча обязал ФК "Динамо" (Киев) уплатить обязательный денежный взнос в размере 100 000 грн", – отметили в УАФ.

В Украинской ассоциации футбола добавили, что решение может быть обжаловано в Апелляционном комитете УАФ.

4 марта после матча 16-го тура Украинской Премьер-лиги между "Динамо" и "Ингульцом", в котором киевляне сенсационно уступили со счетом 0:2, Ванат заявил, что "не видел ни в одном топ-чемпионате, чтобы женщины так судили мужские игры".

Арбитром того поединка была Екатерина Монзуль.

СПРАВКА. Монзуль – первая в истории Украины женщина-арбитр элитной категории Международной федерации футбола (ФИФА). Она судит матчи мужской УПЛ с 2016 года.

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Олег Васькив
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