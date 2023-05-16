Игрока "Динамо" дисквалифицировали за сексистские высказывания. Клуб заплатит 100 000 грн
Киевское "Динамо" должно будет заплатить 100 000 грн штрафа за то, что нападающий команды Владислав Ванат позволил себе сексистские высказывания в отношении женщин-арбитров. Соответствующее решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола.
Самого форварда "бело-синих" также ожидает наказание. Он получил длительную дисквалификацию на три матча и еще два поединка условно.
"КДК, рассмотрев материалы дела по высказыванию футболиста ФК "Динамо" (Киев) Владислава Ваната после состоявшегося 4 марта 2023 года матча обязал ФК "Динамо" (Киев) уплатить обязательный денежный взнос в размере 100 000 грн", – отметили в УАФ.
В Украинской ассоциации футбола добавили, что решение может быть обжаловано в Апелляционном комитете УАФ.
4 марта после матча 16-го тура Украинской Премьер-лиги между "Динамо" и "Ингульцом", в котором киевляне сенсационно уступили со счетом 0:2, Ванат заявил, что "не видел ни в одном топ-чемпионате, чтобы женщины так судили мужские игры".
Арбитром того поединка была Екатерина Монзуль.
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