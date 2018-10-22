Игры Непокоренных: украинцы завоевали первые золотые медали

Александр Белобоков на пьедестале (фото - Invictus Games: Team Ukraine)

commenthover

Две первые золотые медали - в гребле на тренажерах на скорость

Реклама

Реклама

Украинцы завоевали первые две золотые медали на Играх Непокоренных в Австралии. Об этом сообщает Invictus Games: Team Ukraine.

Обе медали - за лучший результат в гребле на тренажерах на скорость за одну минуту. Золото завоевали Александр Белобоков и Сергей Ильницкий в категориях Men's IR3 и Men's IR6 соответственно.

На играх в Австралии первую медаль в первый день соревнований завоевал Денис Фищук в велогонках на время.

На Игры в этом году поехали 15 украинских спортсменов. 20 октября прошла церемония открытия соревнований.