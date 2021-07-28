"Историческая победа". Свитолина вышла в полуфинал Олимпиады по теннису
Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла итальянку Камилу Джорджи и вышла в полуфинал Олимпиады в Токио. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет в Twitter.
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Поединок Свитолиной и Джорджи закончился со счетом 6:4, 6:4 в пользу украинки.
В НОК называют победу исторической, так как Свитолина впервые в истории украинского женского тенниса выходит в полуфинал Олимпиады в одиночном разряде.
В то же время сестры Людмила и Надежда Киченок вылетели на стадии четвертьфинала Олимпиады в парном разряде. Они проиграли представительницам Олимпийского комитета России – Веронике Кудерметовой и Елене Весниной. Счет – 2:6, 1:6.
- На Олимпиаде в Токио Украина завоевала три бронзовых комплекта медалей. Это сделали дзюдоистка Дарья Белодед, фехтовальщик Игорь Рейзлин, стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук.
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