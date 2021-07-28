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"Историческая победа". Свитолина вышла в полуфинал Олимпиады по теннису

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2021, 07:55
Элина Свитолина (фото - ЕРА)

Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла итальянку Камилу Джорджи и вышла в полуфинал Олимпиады в Токио. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет в Twitter.

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Поединок Свитолиной и Джорджи закончился со счетом 6:4, 6:4 в пользу украинки.

В НОК называют победу исторической, так как Свитолина впервые в истории украинского женского тенниса выходит в полуфинал Олимпиады в одиночном разряде.

В то же время сестры Людмила и Надежда Киченок вылетели на стадии четвертьфинала Олимпиады в парном разряде. Они проиграли представительницам Олимпийского комитета России – Веронике Кудерметовой и Елене Весниной. Счет – 2:6, 1:6.

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Марк Сировой
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Элина Свитолина полуфинал теннис Олимпийские игры Олимпиада Токио сестры киченок камила джорджи
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