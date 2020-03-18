Известный украинский боксер погиб в ДТП: фото

Дмитрий Лисовой (фото - facebook.com/UkrainianBoxingFederation)

В результате дорожно-транспортного происшествия 17 марта погиб известный украинский боксер Дмитрий Лисовой. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса.

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Ему было 22 года.

"В результате ужасной автокатастрофы погиб многократный призер чемпионатов Украины, экс-участник профессионального боксерского клуба "Украинские атаманы" - Дмитрий Лисовой", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе областной полиции сообщили, что авария произошла на автодороге Киев – Знаменка.

Фото: kv.npu.gov.ua

По предварительным данным, 22-летний водитель Daewoo выехал на запрещающий, красный сигнал светофора, и допустил столкновение с автомобилем Audi.

Фото: kv.npu.gov.ua

"В результате аварии 22-летний водитель и 24-летний пассажир Daewoo погибли на месте происшествия. Водитель второй машины находится в больнице", - уточнили в пресс-службе.

27 января н а автодороге Одесса-Киев из-за столкновения 11 автомобилей погиб один человек, двое получили травмы.