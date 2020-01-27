На трассе Одесса-Киев столкнулись 11 авто: есть погибший - фото

02

На автодороге Одесса-Киев из-за столкновения 11 автомобилей погиб один человек, двое получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"Недалеко от Дачного из-за неблагоприятных погодных условий (мокрое покрытие и плохая видимость из-за тумана) столкнулись 11 транспортных средств, среди которых легковые автомобили, грузовики и маршрутный автобус сообщением Одесса-Киев", - отметили в пресс-службе.

Фото: od.npu.gov.ua

По предварительной информации, погиб водитель автобуса, еще два человека - госпитализированы: одна из пассажирок автобуса и водитель автомобиля Skoda.

На месте аварии работают правоохранители. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.