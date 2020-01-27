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На трассе Одесса-Киев столкнулись 11 авто: есть погибший - фото

На трассе Одесса-Киев столкнулись 11 авто: есть погибший - фото - Фото
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27.01.2020, 11:40

По данным полиции, один человек погиб, двое травмированы

На автодороге Одесса-Киев из-за столкновения 11 автомобилей погиб один человек, двое получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"Недалеко от Дачного из-за неблагоприятных погодных условий (мокрое покрытие и плохая видимость из-за тумана) столкнулись 11 транспортных средств, среди которых легковые автомобили, грузовики и маршрутный автобус сообщением Одесса-Киев", - отметили в пресс-службе.

Фото: od.npu.gov.ua

По предварительной информации, погиб водитель автобуса, еще два человека - госпитализированы: одна из пассажирок автобуса и водитель автомобиля Skoda.

На месте аварии работают правоохранители. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

  • 20 января в Закарпатской области на автодороге Мукачево-Рогатин-Львов столкнулись два автомобиля, травмы различной степени тяжести получили трое детей и шесть взрослых.

 

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