Жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы – какие пары будут в 1/4 турниров

Сегодня, 19 марта, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов, а также Лиги Европы УЕФА.

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Результаты жеребьевки 1/4 Лиги чемпионов:

1. "Манчестер Сити" (Англия) – "Боруссия" Дортмунд (Германия),

2. "Порту" (Португалия) – "Челси" (Англия),

3. "Бавария" (Германия) – "ПСЖ" (Франция),

4. "Реал" (Испания) – "Ливерпуль" (Англия).

Игры четвертьфинала состоятся 6–7 и 13–14 апреля. В полуфинале победитель первой пары сыграет с победителем третьей пары, а сильнейший из второй паре сразится с сильнейшим четвертой.

Полуфиналы пройдут 27–28 апреля, ответные поединки – 4–5 мая. Финал ЛЧ состоится 29 мая в Стамбуле.

Результаты жеребьевки 1/4 Лиги Европы:

1. "Гранада" (Испания) – "Манчестер Юнайтед" (Англия),

2. "Арсенал" (Англия) – "Славия" Прага (Чехия),

3. "Аякс" (Нидерланды) – "Рома" (Италия),

4. "Динамо" Загреб (Хорватия) – "Вильярреал" (Испания).

Игры четвертьфинала состоятся 8 и 15 апреля. В полуфинале победитель первой пары сыграет с победителем третьей пары, а сильнейший из второй паре сразится с сильнейшим четвертой.

Полуфиналы пройдут 29 апреля, ответные поединки – 6 мая. Финал ЛЧ состоится 26 мая в Гданьске.

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Станислав Стороженко

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