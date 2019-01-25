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25.01.2019, 14:20

Киберспорт: нейросеть Google обыграла людей в Star Craft II

Киберспорт: нейросеть Google обыграла людей в Star Craft II - Фото
Фото: скриншот

Нейросеть AlphaStar, разработанная Google, обыграла в Star Craft II двух опытных киберспортсменов

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Нейросеть AlphaStar, разработанная подразделением Google Alphabet - DeepMind выиграла десять матчей подряд в StarCraft II у двух профессиональных игроков. Об этом сообщает DeepMind у себя в блоге.

Матчи состоялись в середине декабря.

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Сначала AlphaStar сражалась с игроком, известным под псевдонимом TLO, который обычно играет за зергов. В этот раз ему пришлось выбрать протоссов, поскольку AlphaStar пока натренирован только против этой расы. Несмотря на все усилия TLO, AlphaStar победил человека пять раз подряд.

Затем другой агент AlphaStar выступил против опытного игрока-протосса под ником MaNa. В некоторых матчах человек был близок к победе, но AlphaStar опять выиграла пять игр подряд.

Потом MaNa боролся с новым агентом AlphaStar в прямом эфире, и на этот раз ему удалось одержать победу над ИИ.

В ноябре 2017 года DeepMind уже предлагал сыграть с AlphaStar в эту игру, и тогда победа осталась за людьми.

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Теги: киберспорт, нейросеть, Google, AlphaStar, Star Craft
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