Китайский футбольный клуб купил звезду "Наполи"

Марек Гамшик (фото - EPA)

Китайский футбольный клуб "Далянь Ифан" подтвердил подписание словацкого полузащитника Марека Гамшика. Об этом сообщает Football Italia.

Подробности о контракте официально не сообщаются. По данным СМИ, покупка Гамшика обошлась "Далянь Ифан" в 20 млн евро. Его контракт рассчитан на ближайших три сезона, в соответствии с его условиями каждый год футболист будет зарабатывать по 9 млн евро.

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31-летний Марек Гамшик ранее выступал за три клуба: братиславский "Слован", "Брешию" и "Наполи". За неаполитанцев Гамшик играл с 2007 года и провел за команду более полутысячи матчей.

В прошлом сезоне за "Далянь Ифан" уже выступали португалец Жозе Фонте, аргентинец Николас Гайтан и бельгиец Янник Феррейра Карраско.

13 февраля сообщалось, что форвард Владислав Кулач присоединился к ФК "Александрия", отказавшись от варианта с российским клубом "Енисей" в российской премьер-лиге.