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Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь выиграл у россиянина и стал чемпионом мира по шахматам

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30.04.2023, 21:16
Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь выиграл у россиянина и стал чемпионом мира по шахматам - Фото
Дин Лижень (Фото - EPA)

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь выиграл матч за звание чемпиона мира по шахматам. Об этом официально объявила Международная шахматная федерация. 

Дин Лижень победил российского претендента Яна Непомнящего на дополнительном этапе турнира за чемпионский титул в Астане. 

Основной этап турнира закончился вничью со счетом 7:7, итог соревнования был решен тай-брейком на дополнительном этапе, в котором Дин Лижень одержал победу в четвертой "быстрой" партии после трех ничьих и стал 17-м чемпионом мира по шахматам и первым гражданином Китая, который сумел завоевать этот титул.

Турнир между претендентами был объявлен после того, как 16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен заявил, что не собирается защищать чемпионский титул, так как больше не придает ему никакого значения. 

  • 14 января Магнус Карлсен побил мировой рекорд по количеству партий без поражений в шахматах с классическим контролем времени.
Сергій Бережний
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чемпион мира по шахматам шахматы Ян Непомнящий Дин Лижэнь Спорт
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