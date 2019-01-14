Кличко опроверг информацию о своем возвращении на ринг - СМИ

Украинский боксер Владимир Кличко опровергает информацию о своем возможном возвращении на ринг. Об этом пишет журналист Sports Illustrated Крис Мэнникс в своем Twitter.
По его словам, Кличко в комментарии изданию заявил, что это фейк.
"Владимир Кличко сказал Sports Illustrated, что слухи о том, что он может прервать свою почти двухлетнюю отставку, чтобы встретиться с Диллианом Уайтом этой весной, не являются правдой. В текстовом сообщении Кличко называет болтовню Уайта "фейковыми новостями", - написал Мэнникс.
Ранее профильный журнал Vringe.com со ссылкой на британского телеаналитика и эксперта бокса Стива Бенса написал, что Кличко может встретиться с Уайтом.