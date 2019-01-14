Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
14.01.2019, 19:25

Кличко опроверг информацию о своем возвращении на ринг - СМИ

Кличко опроверг информацию о своем возвращении на ринг - СМИ - Фото
Владимир Кличко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Ранее в СМИ появилась информация, что Владимир может провести поединок с Дилланом Уайтом

Реклама
Реклама

Украинский боксер Владимир Кличко опровергает информацию о своем возможном возвращении на ринг. Об этом пишет журналист Sports Illustrated Крис Мэнникс в своем Twitter.

По его словам, Кличко в комментарии изданию заявил, что это фейк.

Реклама

"Владимир Кличко сказал Sports Illustrated, что слухи о том, что он может прервать свою почти двухлетнюю отставку, чтобы встретиться с Диллианом Уайтом этой весной, не являются правдой. В текстовом сообщении Кличко называет болтовню Уайта "фейковыми новостями", - написал Мэнникс.

Ранее профильный журнал Vringe.com со ссылкой на британского телеаналитика и эксперта бокса Стива Бенса написал, что Кличко может встретиться с Уайтом.

Отправить:
Распечатать:
Теги: спорт, фейк, бокс, владимир кличко, диллан уайт
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 