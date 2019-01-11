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11.01.2019, 11:09

Владимир Кличко возвращается в бокс - СМИ

Владимир Кличко возвращается в бокс - СМИ - Фото
Владимир Кличко (фото - скриншот с видео)

Британский эксперт Стив Бёнс считает, что бой-возвращение легендарного украинского боксера состоится в апреле. Официального подтверждения пока нет.

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Украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко (64-5, 53 КО) возобновит карьеру в 2019 году. Об этом пишет профильный журнал Vringe.com со ссылкой на британского телеаналитика и эксперта бокса Стива Бёнса.

"Он проведет бой с топовым британским супертяжем. Нет, это не Энтони Джошуа. Нет, это не Тайсон Фьюри (...) Но мы говорим о 13 апреля на стадионе Уэмбли. Проблема вот в чем. Это может быть утка, а может быть и нет", - намекнул аналитик на бой Кличко с Диллианом Уайтом, о котором "шепчутся в кулуарах".

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Vringe пишет, что свои выводы Бёнс объяснил следующим образом. 13 апреля в Лондоне на Уэмбли должен состояться бой, но Джошуа не хочет драться с соотечественником Уайтом (25-1, 18 КО). Чемпион предпочитает провести бой в США с Джарреллом Миллером и по-прежнему заинтересован в объединительном бое с чемпионом WBC американцем Дионтэем Уайлдером. Последний же намерен провести реванш с Фьюри.

Исходя из того, что Джошуа следующий бой, вероятно, проведет в США, его промоутеру Эдди Херну нужно поставить крупный поединок на 13 апреля, "чтобы заполнить 80-тысячный стадион".

По словам эксперта, именно Кличко сможет "решить все проблемы Херна".

Кличко завершил карьеру в 2017 году. В последних двух проведенных поединках уступил топовым британским боксерам: в ноябре 2015 года единогласным решением судей Тайсону Фьюри, в апреле 2017 года техническим нокаутом в 11-м раунде Энтони Джошуа.

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19 октября 2018 года сообщалось, что Владимир Кличко вошел в число шести лучших боксеров-олимпийцев по версии Всемирного боксерского совета. Он оказался в одной компании с Мухаммедом Али, Ленноксом Льюисом и Оскаром Де Ла Хойей. Кроме того, Виталия и Владимира Кличко внесли в Книгу рекордов Гиннесса как братьев-чемпионов по боксу, которые на двоих провели наибольшее количество боев.

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Теги: бокс, владимир кличко, боксер, бой, ринг, возвращение кличко, возобновление карьеры
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