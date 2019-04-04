Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
04.04.2019, 11:34

Конор Макгрегор сделал заявление спустя 9 дней после ухода из ММА

Конор Макгрегор сделал заявление спустя 9 дней после ухода из ММА - Фото
Конор Макгрегор (фото - isport.ua)

Ирландец объявил, что возвращается в спорт

Реклама
Реклама

Сегодня, 4 апреля, 30-летний ирландский боец Конор Макгрегор объявил о возвращении в смешанные единоборства (ММА). Об этом он написал в своем Twitter.

"Я хочу двигаться вперед вместе со своими поклонниками, какую бы религию они ни исповедовали и со всех слоев общества. Все религии заставляют нас быть лучше. Этот мир един для всех. Увидимся в октагоне", - написал Макгрегор.

Реклама

Октагон - название восьмиугольника (ринга) UFC.

26 марта Макгрегор заявил о завершении спортивной карьеры. После этого он вступил в словесную перепалку в Twitter со своим бывшим соперником по UFC россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Позже он удалил все оскорбительные сообщения.

Прошлой осенью Макгрегор проиграл Нурмагомедову удушением, а после боя оба участвовали в массовой потасовке. За это ирландец был дисквалифицирован на полгода и оштрафован на $50 тысяч, его российский "коллега" получил девять месяцев отстранения и вдесятеро больший штраф.

В апреле 2016 года Макгрегор уже "завершал" карьеру в спорте, но через некоторое время решил не уходить.

В ММА он провел 25 боев, победив в 21-м (18 раз - досрочно) и проиграв четыре.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Конор Макгрегор, мма, смешанные единоборства
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 