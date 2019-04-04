Конор Макгрегор сделал заявление спустя 9 дней после ухода из ММА

Конор Макгрегор (фото - isport.ua)

Сегодня, 4 апреля, 30-летний ирландский боец Конор Макгрегор объявил о возвращении в смешанные единоборства (ММА). Об этом он написал в своем Twitter.

"Я хочу двигаться вперед вместе со своими поклонниками, какую бы религию они ни исповедовали и со всех слоев общества. Все религии заставляют нас быть лучше. Этот мир един для всех. Увидимся в октагоне", - написал Макгрегор.

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Октагон - название восьмиугольника (ринга) UFC.

26 марта Макгрегор заявил о завершении спортивной карьеры. После этого он вступил в словесную перепалку в Twitter со своим бывшим соперником по UFC россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Позже он удалил все оскорбительные сообщения.

Прошлой осенью Макгрегор проиграл Нурмагомедову удушением, а после боя оба участвовали в массовой потасовке. За это ирландец был дисквалифицирован на полгода и оштрафован на $50 тысяч, его российский "коллега" получил девять месяцев отстранения и вдесятеро больший штраф.

В апреле 2016 года Макгрегор уже "завершал" карьеру в спорте, но через некоторое время решил не уходить.