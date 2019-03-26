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26.03.2019, 08:43

Макгрегор объявил о завершении карьеры в ММА

Макгрегор объявил о завершении карьеры в ММА - Фото
Конор Макгрегор (фото - isport.ua)

Ирландец одержал 21 победу и потерпел четыре поражения, завоевывал титулы чемпиона UFC в полулегком и легком весе

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Ирландский боец смешанного стиля 30-летний Конор Макгрегор завершает выступления в смешанных боевых искусствах (MMA). Об этом он сообщил в Twitter.

"Привет, ребята, быстрое объявление. Сегодня я решил уйти из спорта, формально известного как cмешанные боевые искусства. Желаю всем моим прежним коллегам успехов на соревнованиях", - отметил Макгрегор.

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По словам спортсмена, он "присоединяется к уже завершившим карьеру партнерам".

По информации MMA Fighting, в июле 2019 года Макгрегор мог выступить против Дональда Серроне, однако его заявили на бой с Элом Яквинтой в мае.

В середине марта Макгрегор сообщал, что будет готов участвовать в соревнованиях, если организация UFC, под эгидой которой он выступает, даст ему акции этой компании.

Прошлой осенью Макгрегор проиграл Нурмагомедову удушением, а после боя оба участвовали в массовой потасовке. За это ирландец был дисквалифицирован на полгода и оштрафован на $50 тысяч, его российский "коллега" получил девять месяцев отстранения и вдесятеро больший штраф.

В ММА Макгрегор провел 25 боев, победив в 21-м (18 раз - досрочно) и проиграв четыре.

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Теги: карьера, Конор Макгрегор, UFC, MMA
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