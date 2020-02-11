Король футбола Пеле в плохом состоянии: он почти не ходит

Пеле (фото - ЕРА)

Легендарный бразильский футболист Пеле, которому в этом году исполнится 80 лет, имеет серьезные проблемы со здоровьем. Об этом рассказал его сын Эдиньо в интервью Globo Esporte.

По его словам, Пеле не прошел должной реабилитации после пересадки костей на бедре – и сейчас может передвигаться лишь с помощью ходунков. Из-за проблем с передвижением легендарный футболист находится в депрессии и не выходит из дома.

"Представьте, он король, он всегда был такой внушительной фигурой, и сегодня он больше не может нормально ходить. Он очень стесняется, очень смущен этим. И все это еще на фоне проблем, которые приходят со старостью", - рассказал сын футболиста.

Пеле – легендарный футболист, который выступал за бразильский "Сантос", "Нью-Йорк Космос" и сборную Бразилии. В 1120 матчах карьеры он забил 1087 голов, получив прозвище "Король футбола". Он – единственный футболист, который трижды выигрывал Чемпионат мира. FIFA признала его лучшим игроком ХХ века, а Международный олимпийский комитет – лучшим спортсменом столетия.

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