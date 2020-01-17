Умер Кристофер Толкин: создатель "Истории Средиземья"

Кристофер Толкин (скриншот видео Cité internationale de la tapisserie Aubusson)

Сын создателя Властелина Колец Джона Толкина, Кристофер скончался в возрасте 95 лет. Об этом сообщает The Tolkien Society.

Кристофер вместе с отцом принимал участие в создании Вселенной "Властелина Колец". В частности, он составлял карты для первых изданий.

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После смерти отца Кристофер продолжил его дело, возглавив Tolkien Estate, которая владеет правами на произведения Толкина-старшего. Он доработал и опубликовал незавершенную книгу "Сильмариллион", "Дети Хурина", "Падение Гондолина", а также создал 12-томную "Историю Средиземья".

Толкинист Димитра Фими называла Кристофера Толкина "первым картографом и ученым Средиземья".

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