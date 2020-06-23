Коронавирус. Лучший теннисист мира сдал позитивный тест на COVID-19

Новак Джокович (фото - Novak Djokovic, Facebook)

Сербский теннисист Новак Джокович, который является первой ракеткой мира, сдал позитивный тест на коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом спортсмен сообщил на своем официальном сайте.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Джокович вместе с членами семьи и команды сделал тест после возвращения с благотворительного турнира в Белгарде и Задаре. COVID-19 выявили у него и супруги, тесты детей – отрицательные, о результатах членов команды не сообщается.

"Мы организовали турнир во время, когда вирус пошёл на спад. Мы верили, что есть условия для того, чтобы организовать турнир. К сожалению, вирус не ушёл, и это новая реальность, с которой нам предстоит осваиваться. Я невероятно сожалею о каждом отдельном случае заражения. Надеюсь, это не повредит ничьему здоровью и со всеми все будет в порядке", - сказал спортсмен.

У Джоковича сейчас нет никаких симптомов, спортсмен проведет в изоляции 14 дней, проведение повторного теста запланировано через пять дней.

Вчера позитивный тест на коронавирус сдал другой участник выставочного турнира Adria Tour Григор Димитров, передает Eurosport. В издании отмечают, что на турнире не соблюдались нормы социального дистанцирования: игроки обнимались, жали руки и вместе позировали для фотокамер. В частности Димитров близко контактировал с Джоковичем, Домиником Тимом, Александром Зверевым и Андреем Рублевым.

Читайте также: Южная Корея объявила о начале второй волны коронавируса