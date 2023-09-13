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Квалификация Евро-2024. Сборная Украины проиграла Италии

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2023, 00:08
Квалификация Евро-2024. Сборная Украины проиграла Италии - Фото
Фото - Twitter УАФ

Во вторник, 12 сентября, сборная Украины встречалась с итальянской командой в рамках шестого тура квалификации Евро-2024, но проиграла со счетом 1:2.

"Уступаем на выезде итальянцам. Спасибо за борьбу. Впереди три решающих поединка", – говорится в сообщении Украинской ассоциации футбола.

Голы в украинские ворота забил Фраттези (на 12-й и 29-й минутах), в итальянские ворота – Ярмоленко (на 41-й минуте).

Следующие поединки Украина проведет 14 октября против Северной Македонии, а 17 октября сыграют Украина и Мальта.

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Оксана Житнюк
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футболиталияЕвро-2024
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