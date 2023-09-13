Квалификация Евро-2024. Сборная Украины проиграла Италии

Во вторник, 12 сентября, сборная Украины встречалась с итальянской командой в рамках шестого тура квалификации Евро-2024, но проиграла со счетом 1:2.

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"Уступаем на выезде итальянцам. Спасибо за борьбу. Впереди три решающих поединка", – говорится в сообщении Украинской ассоциации футбола.

Голы в украинские ворота забил Фраттези (на 12-й и 29-й минутах), в итальянские ворота – Ярмоленко (на 41-й минуте).

Следующие поединки Украина проведет 14 октября против Северной Македонии, а 17 октября сыграют Украина и Мальта.

7 июня сборная Украины по футболу получила нового главного тренера – контракт с Украинской ассоциацией футбола подписал Сергей Ребров.

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