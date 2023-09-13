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Кваліфікація Євро-2024. Збірна України програла Італії

Этот материал также доступен на русском
13.09.2023, 00:08
Кваліфікація Євро-2024. Збірна України програла Італії - Фото
Фото - Twitter УАФ

У вівторок, 12 вересня, збірна України зустрічалася з італійською командою в рамках шостого туру кваліфікації Євро-2024, але програла з рахунком 1:2. 

"Поступаємось на виїзді італійцям. Дякуємо за боротьбу. Попереду три вирішальні поєдинки", – йдеться в повідомленні Української асоціації футболу.

Голи в українські ворота забив Фраттезі (на 12-й і 29-й хвилинах), в італійські ворота – Ярмоленко (на 41-й хвилині).

Наступні поєдинки Україна проведе 14 жовтня проти Північної Македонії, а 17 жовтня зіграють Україна і Мальти.

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Оксана Житнюк
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футболіталіяЄвро-2024
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