Лига чемпионов. "Тоттенхем" выиграл валидольный матч у "Аякса"

Фото: EPA

Британский "Тоттенхэм" в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов встретился с нидерландским "Аяксом". Проигрывая нидерландцам два мяча, британцы сумели сначала сравнять счет, а затем на 96-й минуте игры забили третий гол в ворота "Аякса" и вырвали победу. Причем все три мяча в ворота нидерландцев забил Моура.

Игра закончилась со счетом 3:2.

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Голы забили: Маттейс де Лигт - 4-я минута, Хаким Зийех - 35-я минута / Лукас Родригес Моура да Силва - 55-я, 59-я, 90+6 минуты.

Таким образом финалистами Лиги чемпионов-2018/19 стали "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Это будет первый с 2008 года и второй в истории турнира английский финал. Финальный матч ЛЧ состоится 1 июня в Мадриде на стадионе Ванда Метрополитано.

7 мая "Ливерпуль" уничтожил "Барселону" без единого шанса - 4:0.