Ломаченко обязали защитить титул

Василий Ломаченко (фото - Ukraine Boxing)

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала украинского профессионального боксера, чемпиона в легком весе Василия Ломаченко (12-1, 9 КО) провести защиту титула против британца Энтони Кроллы. Об этом пишет Boxing Scene.

Промоутерские торги состоятся 4 февраля. Минимальная сумма ставки - $150 тысяч, а распределение от общего гонорара составит 75% для Ломаченко и 25% для Кролла.

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Напомним, Ломаченко является чемпионом по версии WBA с мая прошлого года. Тогда он нокаутировал чемпиона Хорхе Линареса.

Кролла был чемпионом WBA в 2015-2016 годах. Он уступил пояс Линаресу в сентябре 2016 г. и проиграл в реванше.

1 января сообщалось, что Ломаченко вернется на ринг в апреле, предположительно 12 числа, и проведет очередной объединительный бой. Бой у него будет с тем, кто выиграет 2 февраля в противостоянии россиянина Исы Чаниева (13-1, 6 КО) и ганца Ричарда Комми (27-2, 24 КО).