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09.01.2019, 12:01

Ломаченко встретится с чемпионом IBF: им может быть россиянин

Ломаченко встретится с чемпионом IBF: им может быть россиянин - Фото
Василий Ломаченко (фото - Instagram)

Украинский чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе (до 61,2 кг) уже весной может прибрать к рукам еще один мировой титул - IBF

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Украинский профессиональный боксер Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) вернется на ринг в апреле, предположительно 12 числа, и проведет очередной объединительный бой. Уроженец Белгород-Днестровского владеет поясами WBO и WBA, а его соперник будет с поясом IBF, пишет украинский ресурс Vringe.com со ссылкой на слова главы компании Top Rank Боба Арума.

"Это будет топовая арена Лос-Анджелеса", - сказал промоутер украинца о месте проведения боя.

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Бой у Ломаченко будет с тем, кто выиграет 2 февраля в противостоянии россиянина Исы Чаниева (13-1, 6 КО) и ганца Ричарда Комми (27-2, 24 КО): они сразятся за вакантный титул IBF.

Таким образом, на подготовку к Василию у чемпиона IBF (если он определится, ведь может быть и ничья или другой исход боя, который не выявит победителя) будет меньше трех месяцев.

8 декабря Ломаченко впервые в карьере объединил титулы, перебоксировав пуэрториканца Хосе Педрасу. В 11-м раунде противник дважды побывал в нокдауне. Для Ломаченко этот бой стал первым после операции на плече.

В профессиональном боксе авторитетными считаются мировые чемпионские титулы по четырем версиям - IBF, WBA, WBO и WBС. Тот боксер, который сумел собрать все четыре, считается "абсолютным" чемпионом своей весовой категории. Сейчас во всем профибоксе только один человек владеет полным комплектом наград - это украинский тяжеловес Александр Усик, кум Ломаченко.

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Теги: Василий Ломаченко, бокс, чемпион мира, иса чаниев, ричард комми
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