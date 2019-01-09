Ломаченко встретится с чемпионом IBF: им может быть россиянин

Василий Ломаченко (фото - Instagram)

Украинский профессиональный боксер Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) вернется на ринг в апреле, предположительно 12 числа, и проведет очередной объединительный бой. Уроженец Белгород-Днестровского владеет поясами WBO и WBA, а его соперник будет с поясом IBF, пишет украинский ресурс Vringe.com со ссылкой на слова главы компании Top Rank Боба Арума.

"Это будет топовая арена Лос-Анджелеса", - сказал промоутер украинца о месте проведения боя.

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Бой у Ломаченко будет с тем, кто выиграет 2 февраля в противостоянии россиянина Исы Чаниева (13-1, 6 КО) и ганца Ричарда Комми (27-2, 24 КО): они сразятся за вакантный титул IBF.

Таким образом, на подготовку к Василию у чемпиона IBF (если он определится, ведь может быть и ничья или другой исход боя, который не выявит победителя) будет меньше трех месяцев.

8 декабря Ломаченко впервые в карьере объединил титулы, перебоксировав пуэрториканца Хосе Педрасу. В 11-м раунде противник дважды побывал в нокдауне. Для Ломаченко этот бой стал первым после операции на плече.

В профессиональном боксе авторитетными считаются мировые чемпионские титулы по четырем версиям - IBF, WBA, WBO и WBС. Тот боксер, который сумел собрать все четыре, считается "абсолютным" чемпионом своей весовой категории. Сейчас во всем профибоксе только один человек владеет полным комплектом наград - это украинский тяжеловес Александр Усик, кум Ломаченко.