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Лондонский "Арсенал" уволил главного тренера

Лондонский "Арсенал" уволил главного тренера - Фото
Унаи Эмери (фото - ЕРА)
29.11.2019, 16:17

Эмери временно заменил помощник и бывший полузащитник "Арсенала" Фредди Юнгберг

Унаи Эмери уволен с поста главного тренера "Арсенала" после 18 месяцев работы. Об этом сообщает ВВС.

Эмери временно заменил помощник и бывший полузащитник "Арсенала" Фредди Юнгберг.

Клуб заявил, что решение было принято "из-за того, что результаты и показатели не достигли требуемого уровня".

"Арсенал" не выиграл в семи играх и проиграл "Айнтрахту" 2: 2 дома в Лиге Европы.

Это их худший соревновательный забег с февраля 1992 года - у команды нет победы в Премьер-лиге с 6 октября и восемь очков от первой четверки.

"Идет поиск нового главного тренера, и мы сделаем объявление, как только этот процесс будет завершен", - заявили в "Арсенале".

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