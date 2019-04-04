"Манчестер Юнайтед" может расстаться с шестью футболистами

Фото: Facebook МЮ

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" ждет кардинальная смена состава в летнее трансферное окно. Клуб расстанется сразу с шестью футболистами, пишет iSport.

Наиболее вероятен уход Андера Эрреры и Хуана Маты, у которых истекают контракты, а также Алексиса Санчеса. Существует вероятность ухода и основного голкипера последних лет Давида де Хеа, однако сам МЮ и его главный тренер Уле Гуннар Сульшер не хотят расставаться с испанцем.

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Отмечается, что летняя чистка состава станет самой масштабной для основы с 2015 года, когда Луи ван Гал расстался сразу с шестью футболистами основного состава.

Напомним, Сульшер возглавил МЮ в декабре после отставки Жозе Моуринью. В марте клуб подписал с ним полноценный контракт.

Ранее сообщалось, что мадридский футбольный клуб "Реал" продаст нападающего Гарета Бэйла вне зависимости от его игры в конце сезона.