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27.03.2019, 06:20

"Реал" продаст валлийского нападающего

"Реал" продаст валлийского нападающего - Фото
Гарет Бэйл (фото - Facebook "Реала")

Мадридский футбольный клуб намерен выручить за Гарета Бэйла крупную сумму

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Мадридский футбольный клуб "Реал" продаст нападающего Гарета Бэйла вне зависимости от его игры в конце сезона. Об этом пишет AS.

Президент клуба Флорентино Перес и главный тренер Зинедин Зидан приняли совместное решение о продаже. "Сливочные" хотят получить за Бэйла крупную сумму и направить ее на усиление состава в летнее трансферное окно.

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29-летний Бэйл перешел в "Реал" из "Тоттенхэма" в 2013 году за 101 млн евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 22 матчах чемпионата Испании, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действителен до лета 2022 года.

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Теги: футбол, "Реал", Гарет Бэйл
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