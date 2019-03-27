"Реал" продаст валлийского нападающего

Гарет Бэйл (фото - Facebook "Реала")

Мадридский футбольный клуб "Реал" продаст нападающего Гарета Бэйла вне зависимости от его игры в конце сезона. Об этом пишет AS.

Президент клуба Флорентино Перес и главный тренер Зинедин Зидан приняли совместное решение о продаже. "Сливочные" хотят получить за Бэйла крупную сумму и направить ее на усиление состава в летнее трансферное окно.

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29-летний Бэйл перешел в "Реал" из "Тоттенхэма" в 2013 году за 101 млн евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 22 матчах чемпионата Испании, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действителен до лета 2022 года.