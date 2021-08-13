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Мэр японского города погрыз медаль олимпийской чемпионки, ей дадут новую – Kyodo News

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2021, 10:50
Мэр японского города погрыз медаль олимпийской чемпионки, ей дадут новую – Kyodo News - Фото
Мэр Нагои Кавамура кусает медаль олимпийской чемпионки из Японии Гото (скриншот видео Nippon TV News 24 Japan, YouTube)

Мэр японского города Нагоя Такаши Кавамура укусил золотую медаль олимпийской чемпионки по софтболу Миу Гото. Медаль заменят на новую, сообщает Kyodo News со ссылкой на близкий к процессу источник.

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Инцидент произошел на прошлой неделе во время приема чемпионки в мэрии Нагои. Кавамура взял медаль 20-летней спортсменки, снял маску и покусал ее, повторяя традиционный ритуал олимпийских спортсменов.

Видео с кусающим медаль мэром стало вирусным в соцсетях, а на Кавамуру обрушился шквал критики, пишут журналисты. Позже Кавамура извинился за игнорирование протоколов COVID-19, "импульсивные действия" и "за то, что запачкал символ многих лет упорной работы".

Мэр также сказал, что готов оплатить замену медали. По данным источника агентства, обмен согласовали организаторы Олимпиады, Международный и Японский олимпийские комитеты, а Гото на него согласилась. Ожидается, что медаль заменят в ближайшее время.

Кроме этого инцидента, мэр Нагои также отметился скандальной фразой во время визита чемпионки, пишут журналисты. Он спросил, запрещено ли ей иметь романтические отношения. Из-за этого высказывания Кавамуру начали обвинять в сексуальном домогательстве.

"Я глубоко сожалею, что заставил ее чувствовать себя неловко из-за зашедших слишком далеко фраз. Когда я спрашиваю молодых людей, есть ли у них парень или девушка, это позволяет им расслабиться и больше говорить", – извинился и попытался объяснить свои слова чиновник.

Кавамуру раскритиковала компания Toyota, владеющая командой, за которую выступает Гото. МОК пошутил в Twitter, что медали несъедобные. А власти Нагои заявили: мэр не будет присутствовать на церемонии зажжения огня на открытии Паралимпиады.

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Марк Сировой
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