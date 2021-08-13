Мэр японского города погрыз медаль олимпийской чемпионки, ей дадут новую – Kyodo News

Мэр японского города Нагоя Такаши Кавамура укусил золотую медаль олимпийской чемпионки по софтболу Миу Гото. Медаль заменят на новую, сообщает Kyodo News со ссылкой на близкий к процессу источник.

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Инцидент произошел на прошлой неделе во время приема чемпионки в мэрии Нагои. Кавамура взял медаль 20-летней спортсменки, снял маску и покусал ее, повторяя традиционный ритуал олимпийских спортсменов.

Видео с кусающим медаль мэром стало вирусным в соцсетях, а на Кавамуру обрушился шквал критики, пишут журналисты. Позже Кавамура извинился за игнорирование протоколов COVID-19, "импульсивные действия" и "за то, что запачкал символ многих лет упорной работы".

Мэр также сказал, что готов оплатить замену медали. По данным источника агентства, обмен согласовали организаторы Олимпиады, Международный и Японский олимпийские комитеты, а Гото на него согласилась. Ожидается, что медаль заменят в ближайшее время.

Кроме этого инцидента, мэр Нагои также отметился скандальной фразой во время визита чемпионки, пишут журналисты. Он спросил, запрещено ли ей иметь романтические отношения. Из-за этого высказывания Кавамуру начали обвинять в сексуальном домогательстве.

"Я глубоко сожалею, что заставил ее чувствовать себя неловко из-за зашедших слишком далеко фраз. Когда я спрашиваю молодых людей, есть ли у них парень или девушка, это позволяет им расслабиться и больше говорить", – извинился и попытался объяснить свои слова чиновник.

Кавамуру раскритиковала компания Toyota, владеющая командой, за которую выступает Гото. МОК пошутил в Twitter, что медали несъедобные. А власти Нагои заявили: мэр не будет присутствовать на церемонии зажжения огня на открытии Паралимпиады.

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Марк Сировой

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