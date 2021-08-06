С Олимпиады высылают тренеров, причастных к попытке вывезти в Беларусь Тимановскую

Международный олимпийский комитет лишил аккредитации на Олимпиаде 2020 двух беларусских тренеров, связанных с попыткой вывезти в Беларусь легкоатлетку Кристину Тимановскую. Заявление об этом опубликовано в официальном аккаунте пресс-службы МОК в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По делу Тимановской была создана дисциплинарная комиссия, сообщает МОК. Она изучит обстоятельства инцидента и роль представителя команды Беларуси Артура Шумака и тренера Юрия Моисевича.

"В интересах благополучия спортсменов НОК Беларуси, которые все еще находятся в Токио, и в качестве временной меры, МОК вчера вечером отменил аккредитацию двух тренеров, г-на А. Шумака и г-на Ю. Моисевича", – говорится в сообщении.

Шумака и Моисевича попросили немедленно покинуть олимпийскую деревню, и они это сделали. "Им будет предоставлена возможность быть услышанными", – заявили в МОК.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.