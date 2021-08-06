UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

С Олимпиады высылают тренеров, причастных к попытке вывезти в Беларусь Тимановскую

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2021, 07:35
С Олимпиады высылают тренеров, причастных к попытке вывезти в Беларусь Тимановскую - Фото
Кристина Тимановская (фото - kristi_timanovskaya, Instagram)

Международный олимпийский комитет лишил аккредитации на Олимпиаде 2020 двух беларусских тренеров, связанных с попыткой вывезти в Беларусь легкоатлетку Кристину Тимановскую. Заявление об этом опубликовано в официальном аккаунте пресс-службы МОК в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По делу Тимановской была создана дисциплинарная комиссия, сообщает МОК. Она изучит обстоятельства инцидента и роль представителя команды Беларуси Артура Шумака и тренера Юрия Моисевича.

"В интересах благополучия спортсменов НОК Беларуси, которые все еще находятся в Токио, и в качестве временной меры, МОК вчера вечером отменил аккредитацию двух тренеров, г-на А. Шумака и г-на Ю. Моисевича", – говорится в сообщении.

Шумака и Моисевича попросили немедленно покинуть олимпийскую деревню, и они это сделали. "Им будет предоставлена возможность быть услышанными", – заявили в МОК.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Олимпиада 2020 мок кристина тимановская Артур Шумак Юрий Моисевич
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 