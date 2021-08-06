С Олимпиады высылают тренеров, причастных к попытке вывезти в Беларусь Тимановскую
Международный олимпийский комитет лишил аккредитации на Олимпиаде 2020 двух беларусских тренеров, связанных с попыткой вывезти в Беларусь легкоатлетку Кристину Тимановскую. Заявление об этом опубликовано в официальном аккаунте пресс-службы МОК в Twitter.
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По делу Тимановской была создана дисциплинарная комиссия, сообщает МОК. Она изучит обстоятельства инцидента и роль представителя команды Беларуси Артура Шумака и тренера Юрия Моисевича.
"В интересах благополучия спортсменов НОК Беларуси, которые все еще находятся в Токио, и в качестве временной меры, МОК вчера вечером отменил аккредитацию двух тренеров, г-на А. Шумака и г-на Ю. Моисевича", – говорится в сообщении.
Шумака и Моисевича попросили немедленно покинуть олимпийскую деревню, и они это сделали. "Им будет предоставлена возможность быть услышанными", – заявили в МОК.
- 1 августа режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко попытался принудительно вернуть Тимановскую в страну с Олимпиады в Токио. Накануне легкоатлетка раскритиковала беларуские спортивные власти. Ее привезли в аэропорт Токио и собирались посадить на рейс до Стамбула двое представителей делегации Беларуси, но вмешалась общественность и полиция.
- Чехия и Польша заявили, что готовы помочь Тимановской. Представитель МОК заявил, что Тимановская находится в безопасном месте.
- 2 августа сообщалось, что Тимановская находится в посольстве Польши в Токио и получила польскую гуманитарную визу.
- 4 августа Тимановская вылетела из Токио в Вену: пункт назначения изменили в последний момент из соображений безопасности.
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