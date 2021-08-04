Изменили пункт назначения. Спортсменка, которую хотели вывезти в Беларусь, улетела в Вену

Легкоатлетка Кристина Тимановская, которую хотели насильно вывезти в Беларусь, вылетела из Токио в Вену, а не в Варшаву, как планировалось ранее. Об этом сообщает Reuters.

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Как сообщается, Тимановская должна была вылететь в Варшаву, ведь польское правительство предложило ей гуманитарную визу.

Однако она вылетела рейсом Austrian Airlines в Вену, где самолет должен приземлиться в 14:05 по мировому времени.

Представитель беларуской диаспоры, который контактировал с Тимановской, сообщил журналистам, что дипломаты решили изменить пункт назначения из соображений безопасности.

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Марк Сировой

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