Изменили пункт назначения. Спортсменка, которую хотели вывезти в Беларусь, улетела в Вену
04.08.2021, 09:56
Кристина Тимановская в аэропорту Токио (фото – ЕРА)
Легкоатлетка Кристина Тимановская, которую хотели насильно вывезти в Беларусь, вылетела из Токио в Вену, а не в Варшаву, как планировалось ранее. Об этом сообщает Reuters.
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Как сообщается, Тимановская должна была вылететь в Варшаву, ведь польское правительство предложило ей гуманитарную визу.
Однако она вылетела рейсом Austrian Airlines в Вену, где самолет должен приземлиться в 14:05 по мировому времени.
Представитель беларуской диаспоры, который контактировал с Тимановской, сообщил журналистам, что дипломаты решили изменить пункт назначения из соображений безопасности.
- 1 августа режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко попытался принудительно вернуть Тимановскую в страну с Олимпиады в Токио. Накануне легкоатлетка раскритиковала беларуские спортивные власти. Ее привезли в аэропорт Токио и собирались посадить на рейс до Стамбула двое представителей делегации Беларуси, но вмешалась общественность и полиция.
- Чехия и Польша заявили, что готовы помочь Тимановской. Представитель МОК заявил, что Тимановская находится в безопасном месте.
- 2 августа сообщалось, что Тимановская находится в посольстве Польши в Токио и получила польскую гуманитарную визу.
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