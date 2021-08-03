"Акт репрессий". США отреагировали на попытку Лукашенко вывезти спортсменку с Олимпиады

США считают актом транснациональных репрессий попытку режима диктатора Беларуси Александра Лукашенко насильно вывезти в страну с Олимпиады беларускую легкоатлетку Кристину Тимановскую. Об этом написал в Twitter госсекретарь США Энтони Блинкен.

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"Режим Лукашенко стремился совершить еще один акт транснациональных репрессий: вынудить олимпийку Кристину Тимановскую покинуть (Олимпиаду, – ред.) просто из-за того, что она воспользовалась правом на свободу слова", – написал глава Госдепа.

По словам Блинкена, такие действия нарушают олимпийский дух и базовые права человека. Это недопустимо, подчеркнул он.

1 августа режим Лукашенко попытался принудительно вернуть Тимановскую в Беларусь с Олимпиады в Токио. Накануне легкоатлетка раскритиковала беларуские спортивные власти. Ее привезли в аэропорт Токио и собирались посадить на рейс до Стамбула двое представителей делегации Беларуси, но вмешалась общественность и полиция.

Чехия и Польша заявили, что готовы помочь Тимановской. Представитель МОК заявил, что Тимановская находится в безопасном месте.

2 августа сообщалось, что Тимановская находится в посольстве Польши в Токио и получила польскую гуманитарную визу.

Марк Сировой

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