"Акт репрессий". США отреагировали на попытку Лукашенко вывезти спортсменку с Олимпиады
03.08.2021, 06:40
Энтони Блинкен (фото - ЕРА)
США считают актом транснациональных репрессий попытку режима диктатора Беларуси Александра Лукашенко насильно вывезти в страну с Олимпиады беларускую легкоатлетку Кристину Тимановскую. Об этом написал в Twitter госсекретарь США Энтони Блинкен.
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"Режим Лукашенко стремился совершить еще один акт транснациональных репрессий: вынудить олимпийку Кристину Тимановскую покинуть (Олимпиаду, – ред.) просто из-за того, что она воспользовалась правом на свободу слова", – написал глава Госдепа.
По словам Блинкена, такие действия нарушают олимпийский дух и базовые права человека. Это недопустимо, подчеркнул он.
- 1 августа режим Лукашенко попытался принудительно вернуть Тимановскую в Беларусь с Олимпиады в Токио. Накануне легкоатлетка раскритиковала беларуские спортивные власти. Ее привезли в аэропорт Токио и собирались посадить на рейс до Стамбула двое представителей делегации Беларуси, но вмешалась общественность и полиция.
- Чехия и Польша заявили, что готовы помочь Тимановской. Представитель МОК заявил, что Тимановская находится в безопасном месте.
- 2 августа сообщалось, что Тимановская находится в посольстве Польши в Токио и получила польскую гуманитарную визу.
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