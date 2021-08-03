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"Акт репрессий". США отреагировали на попытку Лукашенко вывезти спортсменку с Олимпиады

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2021, 06:40
Энтони Блинкен (фото - ЕРА)

США считают актом транснациональных репрессий попытку режима диктатора Беларуси Александра Лукашенко насильно вывезти в страну с Олимпиады беларускую легкоатлетку Кристину Тимановскую. Об этом написал в Twitter госсекретарь США Энтони Блинкен.

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"Режим Лукашенко стремился совершить еще один акт транснациональных репрессий: вынудить олимпийку Кристину Тимановскую покинуть (Олимпиаду, – ред.) просто из-за того, что она воспользовалась правом на свободу слова", – написал глава Госдепа.

По словам Блинкена, такие действия нарушают олимпийский дух и базовые права человека. Это недопустимо, подчеркнул он.

Марк Сировой
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