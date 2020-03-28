Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Минус 4 000 000 евро. Роналду согласился на снижение зарплаты из-за коронавируса

Минус 4 000 000 евро. Роналду согласился на снижение зарплаты из-за коронавируса - Фото
Криштиану Роналду (Фото: EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO)
28.03.2020, 19:35

Футболист Криштиану Роналду согласился на временное снижение зарплаты из-за коронавируса

Нападающий Криштиану Роналду согласился отказаться почти от четырех миллионов евро зарплаты в футбольном клбуе "Ювентусе" из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает AS.

Отмечается, что 35-летний португальский футболист согласился на снижение заработной платы после встречи с капитаном команды Джорджо Кьеллини и голкипером Джанлуиджи Буффоном.

Роналду, получающий 31 млн евро в год, откажется от 3,8 млн.

Сообщается, что в ближайшее время вопрос о сокращении зарплат обсудят с другими игроками "Ювентуса", однако у руководства клуба есть и другие варианты выхода из ситуации.

Отмечается, что 30 марта Серия А предоставит полную программу по замораживанию зарплат футболистов в условиях карантина.

  • 27 марта FIFA провела встречу с представителями Ассоциации европейских клубов и Международной федерацией ассоциации профессиональных футболистов, на которой попросила игроков согласиться на временное снижение зарплат на 50% из-за ситуации, вызванной пандемией коронавируса.
Медведева Наталия
Еще по теме
Напишите нам
криштиану роналду футбол коронавирус Ювентус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 