Минус 4 000 000 евро. Роналду согласился на снижение зарплаты из-за коронавируса

Нападающий Криштиану Роналду согласился отказаться почти от четырех миллионов евро зарплаты в футбольном клбуе "Ювентусе" из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает AS.
Отмечается, что 35-летний португальский футболист согласился на снижение заработной платы после встречи с капитаном команды Джорджо Кьеллини и голкипером Джанлуиджи Буффоном.
Роналду, получающий 31 млн евро в год, откажется от 3,8 млн.
Сообщается, что в ближайшее время вопрос о сокращении зарплат обсудят с другими игроками "Ювентуса", однако у руководства клуба есть и другие варианты выхода из ситуации.
Отмечается, что 30 марта Серия А предоставит полную программу по замораживанию зарплат футболистов в условиях карантина.