Минус 4 000 000 евро. Роналду согласился на снижение зарплаты из-за коронавируса

Криштиану Роналду (Фото: EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO)

Нападающий Криштиану Роналду согласился отказаться почти от четырех миллионов евро зарплаты в футбольном клбуе "Ювентусе" из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает AS.

Отмечается, что 35-летний португальский футболист согласился на снижение заработной платы после встречи с капитаном команды Джорджо Кьеллини и голкипером Джанлуиджи Буффоном.

Роналду, получающий 31 млн евро в год, откажется от 3,8 млн.

Сообщается, что в ближайшее время вопрос о сокращении зарплат обсудят с другими игроками "Ювентуса", однако у руководства клуба есть и другие варианты выхода из ситуации.

Отмечается, что 30 марта Серия А предоставит полную программу по замораживанию зарплат футболистов в условиях карантина.

27 марта FIFA провела встречу с представителями Ассоциации европейских клубов и Международной федерацией ассоциации профессиональных футболистов, на которой попросила игроков согласиться на временное снижение зарплат на 50% из-за ситуации, вызванной пандемией коронавируса.