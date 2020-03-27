Коронавирус. FIFA просит футболистов согласиться на уменьшение зарплат

Международная федерация футбола провела встречу с представителями Ассоциации европейских клубов и Международной федерацией ассоциации профессиональных футболистов, на которой попросила игроков согласиться на временное понижение зарплат на 50% из-за ситуации, вызванной пандемией коронавируса. Об этом пишет Marca.
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Представители FIFA подчеркнули, что как только ситуация нормализуется, контракты вернутся к прежнему статусу.
По информации СМИ, футбольная организация временно запретила клубам разрывать контракты с тренерами и игроками.
Предложения могут вступить в силу на следующей неделе.
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