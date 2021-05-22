"Можно купить больше, чем квартиру". В УАФ рассказали о премиях сборной Украины на Евро
22.05.2021, 14:07
Сборная Украины (Фото: ЕРА)
Премиальные сборной Украины по футболу на Евро-2020 будут зависеть от результатов, в случае успешных – игроки смогут купить больше, чем квартиру. Об этом в программе Денисов LIVE рассказал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.
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Он подчеркнул, сумма премиальных будет зависеть от того, чего добьется сборная на Чемпионате Европы. Чем дальше пройдет команда – тем больше футболисты получат денег.
"Если будут сверхуспешные выступления, то, конечно, это будут довольно приличные призовые. На них, я думаю, можно будет купить больше, чем квартиру", – сказал Павелко.
- Евро-2020 должно было состояться в 2020 году, но было перенесено из-за пандемии коронавируса. У турнира не будет единой хост-страны: матчи пройдут в разных городах Европы.
- Сейчас сборная Украины готовится к чемпионату. В рамках подготовки она проведет товарищеские матчи с Бахрейном, Северной Ирландией и Кипром.
- Сборная Украины стартует на Евро-2020 13 июня матчем с Нидерландами. Также украинцы сыграют в группе с Северной Македонией и Австрией.
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