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"Можно купить больше, чем квартиру". В УАФ рассказали о премиях сборной Украины на Евро

22.05.2021, 14:07
Сборная Украины (Фото: ЕРА)

Премиальные сборной Украины по футболу на Евро-2020 будут зависеть от результатов, в случае успешных – игроки смогут купить больше, чем квартиру. Об этом в программе Денисов LIVE рассказал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

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Он подчеркнул, сумма премиальных будет зависеть от того, чего добьется сборная на Чемпионате Европы. Чем дальше пройдет команда – тем больше футболисты получат денег.

"Если будут сверхуспешные выступления, то, конечно, это будут довольно приличные призовые. На них, я думаю, можно будет купить больше, чем квартиру", – сказал Павелко.

  • Евро-2020 должно было состояться в 2020 году, но было перенесено из-за пандемии коронавируса. У турнира не будет единой хост-страны: матчи пройдут в разных городах Европы.
  • Сейчас сборная Украины готовится к чемпионату. В рамках подготовки она проведет товарищеские матчи с Бахрейном, Северной Ирландией и Кипром.
  • Сборная Украины стартует на Евро-2020 13 июня матчем с Нидерландами. Также украинцы сыграют в группе с Северной Македонией и Австрией.

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Марк Сировой
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сборная сборная украины евро-2020 премиальные уаф Андрей Павелко
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