"Москва сгорела целиком". Триумф украинцев на чемпионате в РФ – 10 золотых медалей

Вчера, 10 апреля, в Москве на чемпионате Европы украинские тяжелоатлеты завоевали десять золотых медалей в общем зачете, заняв первую строку командной таблицы и став победителями чемпионата.

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Триумфальную победу Украины прокомментировал в Instagram один из участвовавших в чемпионате тяжелоатлетов Дмитрий Чумак стихами из песни группы "Ленинград" – "Москва сгорела целиком".

9 апреля 2021 года украинка Ирина Деха в Москве стала чемпионкой Европы по тяжелой атлетике.

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Дарья Мостовая

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