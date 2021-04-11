UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Москва сгорела целиком". Триумф украинцев на чемпионате в РФ – 10 золотых медалей

11.04.2021, 00:45
Иллюстративное фото: pixabay.com

Вчера, 10 апреля, в Москве на чемпионате Европы украинские тяжелоатлеты завоевали десять золотых медалей в общем зачете, заняв первую строку командной таблицы и став победителями чемпионата.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Триумфальную победу Украины прокомментировал в Instagram один из участвовавших в чемпионате тяжелоатлетов Дмитрий Чумак стихами из песни группы "Ленинград" – "Москва сгорела целиком".

Читайте также: Украинская тяжелоатлетка завоевала золото на Кубке мира: фото

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия Украина победа Чемпионат Европы золотая медаль тяжелая атлетика
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 