"Москва сгорела целиком". Триумф украинцев на чемпионате в РФ – 10 золотых медалей
11.04.2021, 00:45
Иллюстративное фото: pixabay.com
Вчера, 10 апреля, в Москве на чемпионате Европы украинские тяжелоатлеты завоевали десять золотых медалей в общем зачете, заняв первую строку командной таблицы и став победителями чемпионата.
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Триумфальную победу Украины прокомментировал в Instagram один из участвовавших в чемпионате тяжелоатлетов Дмитрий Чумак стихами из песни группы "Ленинград" – "Москва сгорела целиком".
- 9 апреля 2021 года украинка Ирина Деха в Москве стала чемпионкой Европы по тяжелой атлетике.
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