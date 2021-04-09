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Золотой хет-трик. Украинка Ирина Деха в Москве стала чемпионкой Европы по тяжелой атлетике видео

09.04.2021, 08:59
Фото: НОК Украины
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На проходящем в Москве чемпионате Европы по тяжелой атлетике украинка Ирина Деха завоевала "золото" в категории до 75 кг. Об этом сообщил в Facebook Национальный олимпийский комитет.

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Харьковчанка взяла 113 кг в рывке, 135 кг в толчке, и по сумме двоеборья – 248 кг – опередила россиянок Ирину Сотиеву (246 кг: 112+134) и Анастасию Романову (243 кг: 111+132).

Благодаря такому успеху 24-летняя Деха получила титул абсолютной чемпионки Старого Света. Для нее это повторение триумфа-2016: тогда украинка в норвежском Фёрде взяла три "золота" (рывок, толчок и сумма многоборья).

В начале месяца там же абсолютной чемпионкой Европы стала еще одна харьковчанка Камила Конотоп (категория до 55 кг). Ее показатель – 208 кг (95 кг в рывке и 113 кг в толчке).

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Евгений Пилипенко
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Спорт золото победа медаль чемпион тяжелая атлетика Ирина Деха Камила Конотоп
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