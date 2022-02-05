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На Олимпиаде в Пекине разыграли первый комплект медалей

Цей матеріал також доступний українською
05.02.2022, 10:41
На Олимпиаде в Пекине разыграли первый комплект медалей - Фото
Фото: EPA

На Олимпийских Играх в Пекине закончились первые медальные соревнования в лыжных гонках.

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Олимпийской чемпионкой в дисциплине скиатлон среди женщин стала Терезе Йогауг из Норвегии

Она преодолела дистанцию 2х7,5 км за 44:13,7 с и оторвалась от ближайших соперниц почти на пол минуты.

Серебро завоевала представительница ОКР – Наталья Непряева, третьей финишировала Терезе Штадлобер с Австрии.

Среди украинок лучший результат показала Марина Анцибор, которая финишировала 56-ой.

Виктория Олех показала 60-й результат, Юлия Кроль стала 62-й, за ней сразу другая украинка Дарья Рублева.

СПРАВКА. Для Терезе Йогауг это вторая золотая медаль на Олимпийских играх в карьере, но первая личная. На Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году Йогауг стала чемпионкой в эстафете. Также в ее активе бронза в гонке на 10 км  и серебро – на 30 км в Сочи-2014. Олимпиаду-2018 Йогауг пропускала из-за дисквалификации, связанной с положительным допинг-тестом.
  • На зимних играх в Пекине разыграют 109 комплектов наград в 15 видах спорта. Украину будут представлять 45 спортсменов, выступающих в 12 видах спорта.
  • Сегодня, 5 февраля, на Олимпиаде в Пекине разыграют шесть комплектов наград – в биатлоне, конькобежном спорте, лыжных гонках, шорт-треке, прыжках с трамплина и фристайле.

Ольга Модіна
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