На Олимпиаде в Пекине разыграли первый комплект медалей

На Олимпийских Играх в Пекине закончились первые медальные соревнования в лыжных гонках.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Олимпийской чемпионкой в дисциплине скиатлон среди женщин стала Терезе Йогауг из Норвегии

Она преодолела дистанцию 2х7,5 км за 44:13,7 с и оторвалась от ближайших соперниц почти на пол минуты.

Серебро завоевала представительница ОКР – Наталья Непряева, третьей финишировала Терезе Штадлобер с Австрии.

Среди украинок лучший результат показала Марина Анцибор, которая финишировала 56-ой.

Виктория Олех показала 60-й результат, Юлия Кроль стала 62-й, за ней сразу другая украинка Дарья Рублева.

СПРАВКА. Для Терезе Йогауг это вторая золотая медаль на Олимпийских играх в карьере, но первая личная. На Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году Йогауг стала чемпионкой в эстафете. Также в ее активе бронза в гонке на 10 км и серебро – на 30 км в Сочи-2014. Олимпиаду-2018 Йогауг пропускала из-за дисквалификации, связанной с положительным допинг-тестом.

На зимних играх в Пекине разыграют 109 комплектов наград в 15 видах спорта. Украину будут представлять 45 спортсменов, выступающих в 12 видах спорта.

Сегодня, 5 февраля, на Олимпиаде в Пекине разыграют шесть комплектов наград – в биатлоне, конькобежном спорте, лыжных гонках, шорт-треке, прыжках с трамплина и фристайле.

Ольга Модіна

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.