На Олимпиаде в Пекине разыграли первый комплект медалей
05.02.2022, 10:41
Фото: EPA
На Олимпийских Играх в Пекине закончились первые медальные соревнования в лыжных гонках.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Олимпийской чемпионкой в дисциплине скиатлон среди женщин стала Терезе Йогауг из Норвегии
Она преодолела дистанцию 2х7,5 км за 44:13,7 с и оторвалась от ближайших соперниц почти на пол минуты.
Серебро завоевала представительница ОКР – Наталья Непряева, третьей финишировала Терезе Штадлобер с Австрии.
Среди украинок лучший результат показала Марина Анцибор, которая финишировала 56-ой.
Виктория Олех показала 60-й результат, Юлия Кроль стала 62-й, за ней сразу другая украинка Дарья Рублева.
СПРАВКА. Для Терезе Йогауг это вторая золотая медаль на Олимпийских играх в карьере, но первая личная. На Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году Йогауг стала чемпионкой в эстафете. Также в ее активе бронза в гонке на 10 км и серебро – на 30 км в Сочи-2014. Олимпиаду-2018 Йогауг пропускала из-за дисквалификации, связанной с положительным допинг-тестом.
- На зимних играх в Пекине разыграют 109 комплектов наград в 15 видах спорта. Украину будут представлять 45 спортсменов, выступающих в 12 видах спорта.
- Сегодня, 5 февраля, на Олимпиаде в Пекине разыграют шесть комплектов наград – в биатлоне, конькобежном спорте, лыжных гонках, шорт-треке, прыжках с трамплина и фристайле.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии