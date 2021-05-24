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Настоящий фурор. Паралимпийская сборная Украины стала чемпионом Европы по плаванию

24.05.2021, 13:58
Настоящий фурор. Паралимпийская сборная Украины стала чемпионом Европы по плаванию - Фото
Фото - Facebook Национального паралимпийского комитета

Национальная паралимпийская сборная Украины по плаванию завоевала 95 медалей на чемпионате Европы по плаванию в Мадейре и третий раз подряд стала чемпионом. Об этом сообщается на Facebook-странице Национального паралимпийского комитета

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Украинцы выиграли 37 золотых, 31 серебряных и 27 бронзовых наград, а также поставили 1 рекорд Европы. Вторые в медальном зачете представители Италии – у них 80 медалей (33 золотых, 26 серебряных и 21 бронзовая награда). Третьи – россияне, 87 медалей( 30 золотых, 25 серебряных, 32 бронзовые награды). 

Сообщается, что больше всего медалей для сборной Украины завоевал Максим Крипак – он показал абсолютный результат в индивидуальных дисциплинах – 6 золотых наград, а также серебро в эстафете. Кроме того, он вошел в тройку сильнейших пловцов Европы.

Также 7 медалей у Елизаветы Мерешко (4 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовая медаль), Трусова Андрея (3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали). Именно Трусов и установил рекорд Европы – на дистанции 50 м баттерфляем. 

Читайте также: Вышел кинотрейлер об украинской паралимпийской чемпионке: видео

Станислав Стороженко
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Спорт рекорд Европа плавание чемпионат паралимпийцы национальный паралимпийский комитет
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