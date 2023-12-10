"Не пора объявлять бойкот". Украина будет держать интригу по поводу участия в Олимпиаде

Глава Минспорта сказал, что Украина хочет посмотреть списки участников Олимпийских игр, прежде чем объявлять о своем участии в ней

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Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Матвей Бедный считает, что Украине пока что не следует объявлять бойкот Олимпиады-2024, участие в которой под нейтральным флагом смогут принять россияне и белорусы. Об этом он сказал вечером 9 декабря в эфире Tribuna.com.

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"Я думаю, что это спортсменов надо спрашивать. В любом случае, сейчас объявлять о бойкоте не следует. Нам нужно делать все, чтобы их [россиян] там было как можно меньше. И держать эту интригу, это напряжение, давление до самого конца. Посмотрим, каким образом будет осуществляться этот отбор. Мы видим, что МОК дополнительно взял на себя полномочия пересматривать решения международных федераций, если я правильно понял суть того, что было написано в тех условиях", — сказал Бедный.

"Мы должны использовать каждую возможность для того, чтобы оспаривать, чтобы освещать. Это мое мнение, но понятно, что решение буду принимать не только", — сказал и.о. министра.

В тот же день Бедный в эфире единого телемарафона не стал прямо говорить, будет ли Украина участвовать в Олимпийских играх.

"Это не просто спорт – это вопрос внешней политики. Решение об участии должно исходить из интересов нашего государства. Мы должны сохранять холодный ум и принимать взвешенные решения. Каждый спортсмен понимает это", — сказал министр.

Он также добавил, что Украина не верит в нейтральный статус российских спортсменов.

"На следующий день после возвращения в Россию они надевают z-свастику и будут участвовать в пропагандистских мероприятиях российского режима", — сказал он.