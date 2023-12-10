"Не час оголошувати бойкот". Україна триматиме інтригу щодо участі в Олімпіаді
Виконувач обов’язків міністра молоді та спорту Матвій Бідний вважає, що Україні поки що не слід оголошувати бойкот Олімпіади-2024, участь в якій під нейтральним прапором зможуть взяти росіяни та білоруси. Про це він сказав ввечері 9 грудня в ефірі Tribuna.com.
"Я думаю, що це спортсменів треба питати. У будь-якому випадку, зараз оголошувати про бойкот не слід. Нам треба робити все, щоб їх [росіян] там було принаймні якнайменше. І тримати цю інтригу, цю напругу, тиск до самого кінця. Подивимось, яким чином буде здійснюватись цей відбір. Ми бачимо, що МОК додатково взяв на себе повноваження переглядати рішення міжнародних федерацій, якщо я правильно зрозумів суть того, що було написано в тих умовах", – сказав Бідний.
"Ми маємо використовувати кожну можливість для того, щоб оскаржувати, щоб висвітлювати. Це моя думка, але зрозуміло, що рішення буду приймати не тільки", – сказав в.о. міністра.
Того ж дня Бідний в ефірі єдиного телемарафону не став прямо говорити, чи буде Україна брати участь в Олімпійських іграх.
"Це не просто спорт — це питання зовнішньої політики. Рішення про участь має виходити з інтересів нашої держави. Ми повинні зберігати холодний розум і приймати зважені рішення. Кожен спортсмен розуміє це", – сказав міністр.
Він також додав, що Україна не вірить в нейтральний статус російських спортсменів.
"На наступний день після повернення до Росії вони вдягнуть z-свастику та братимуть участь у пропагандистських заходах російського режиму", – сказав він.
- 8 грудня виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету (МОК) дозволив російським та білоруським спортсменам змагатися на Олімпійських іграх 2024 року у Парижі, але лише під нейтральним прапором.
- Тимчасовий виконувач обов'язків міністра спорту Матвій Бідний заявив, що рішення МОК – безвідповідальне.