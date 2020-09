Немецкий футболист напал на фаната после поражения в Кубке Германии – видео

Защитник немецкого футбольного клуба "Гамбург" Тони Лайстнер напал на фаната "Динамо Дрезден" после поражения в Кубке Германии со счетом 4:1. Об этом сообщает The Guardian.

Лайстнер давал интервью около сектора болельщиков "Динамо Дрездена", затем он забежал на трибуны и схватил одного из фанатов. Также футболист спорил с другими болельщиками, а после ушел с трибуны.

Unbelievable scenes as Hamburg were knocked out by Dresden in the Cup pic.twitter.com/TWtXEM7NxI