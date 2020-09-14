ПСЖ — Марсель. Массовая драка и пять красных карточек на 95-й минуте - видео

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Марсель впервые с 2011 года переиграл действующего чемпиона Франции

Во втором туре чемпионата Франции "Марсель" сенсационно переиграл ПСЖ со счетом 1:0. В конце матча футболисты устроили драку, в результате арбитр удалил пятерых футболистов. 

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Потасовка произошла на пятой из шести добавленных к основному времени минут. В борьбе за мяч нападающий гостей Бенедетто грубо сыграл против Паредеса. Последний не смог стерпеть этого, и вместе с Юлианном Дракслером повалил соперника на газон.

Началась перепалка, по итогам которой арбитр удалил Неймара, Леандро Паредеса, Лейвина Курзаву, а также игроков «Марселя» Амави и Бенедетто. 

Позднее Неймар пояснил, почему влез в драку. Он заявил, что его спровоцировали расистские высказывания футболиста "Марселя" Альваро Гонсалеса. 

"Ты не мужчина, не можешь признать свою ошибку. Поражения – часть спорта. Но ты оскорбляешь и привносишь расизм в наши жизни – нет, с этим я не согласен. Я ТЕБЯ НЕ УВАЖАЮ! ТЫ ПРОСТО БЕСХРЕБЕТНЫЙ! Отвечай за свои слова, братишка... будь МУЖЧИНОЙ, ПАРЕНЕК! РАСИСТ", — написал бразильский футболист в Твиттере.

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Теги: драка, франция, ПСЖ, марсель, расизм, Неймар, потасовка
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