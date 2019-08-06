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Немка победила 200 мужчин в велосипедной гонке на выносливость

Немка победила 200 мужчин в велосипедной гонке на выносливость - Фото
Фиона Колбингер (фото - facebook.com/transconrace)
06.08.2019, 13:54

Впервые женщина выиграла Трансконтинентальную велогонку

24-летняя немецкая спортсменка Фиона Колбингер опередила более 200 мужчин, став первой женщиной, выигравшей Трансконтинентальную гонку. Она проехала более 5 тысяч километров по Европе всего за 10 дней, сообщает ВВС.

Колбингер проехала из болгарского Бургаса в Брест на северо-западе Франции через пять других стран.

После финиша спортсменка сказала, что могла бы быть "более усердной". "Я могла бы спать меньше", - сказала Колбингер.

Британец Бен Дэвис готовится занять второе место, но ему еще предстоит пересечь финишную черту.

Отмечается, что в гонке участвовали 265 спортсменов, из которых 40 – женщины.

Участники гонки должны следовать строгим правилам на протяжении всего маршрута, который проходит через семь или более стран, включая Австрию, Болгарию, Боснию, Хорватию, Францию, Италию, Косово, Сербию, Словению и Швейцарию.

Гонщики могут выбрать свой собственный маршрут, но должны пройти через четыре контрольные точки, преодолевая их по пересеченной местности.

Велосипедистам не разрешается спрашивать кого-либо о дороге или получать техническую поддержку, они должны самостоятельно искать себе еду и жилье.

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