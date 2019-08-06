Паралимпийку-лыжницу из РФ дисквалифицировали на четыре года

Надежда Федорова (фото - скриншот)

Международный паралимпийский комитет дисквалифицировал российскую лыжницу Надежду Федорову на четыре года: ее проба мочи за октябрь 2018 года показала наличие запрещенного вещества оксандролона. Сообщение о дисквалификации было опубликовано пятого августа на сайте Комитета.

Дисквалификация действует до 7 июля 2023 года. Все результаты Федоровой с конца октября 2018 года аннулированы.

Из-за дисквалификации она пропустит зимние Паралимпийские игры-2022 в Пекине.

На Играх-2018 Федорова участвовала как нейтральная спортсменка. Российская делегация не была допущена до соревнований из-за допингового скандала.

В июне В СМИ появилась информация, что сборную РФ вновь могут отстранить от участия в Олимпиаде из-за допингового скандала вокруг российского спортсмена прыгуна в высоту.

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