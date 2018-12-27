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27.12.2018, 18:39

Допинг-скандал: легкоатлеты из РФ не отдают олимпийские медали

Допинг-скандал: легкоатлеты из РФ не отдают олимпийские медали - Фото
Фото: МОК

В МОК возвращено только 5 медалей, осталось вернуть 24

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Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает ждать возвращения 24 медалей, которые отобрали у российских спортсменов, уличенных в применении допинга на Играх 2008, 2012 и 2014 годов.Об этом сообщает ТАСС. 

В легкой атлетике российские олимпийцы вернули только пять медалей.

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МОК обратился с официальным письмом к Олимпийскому комитету России с требованием до 24 декабря сообщить всем национальным федерациям о необходимости вернуть награды. Это должны сделать и "чистые" спортсмены, выступавшие в одной команде или экипажи с нарушителями.

Масштабные проверки допинг-проб участников летних Олимпиад 2008 и 2012 годов, организованные МОК накануне Игр 2016, обнаружили нарушения антидопинговых правил многими российскими спортсменами, олимпийские результаты которых после длительных разбирательств, в том числе и в Спортивном арбитражном суде, были аннулированы.

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Теги: спорт, медаль, Олимпиада, допинг, мок
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