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02.06.2019, 10:55

Россию могут снова отстранить от Олимпиады

Россию могут снова отстранить от Олимпиады - Фото
Данил Лысенко (фото - EPA)

Назревает новый допинговый скандал вокруг российского спортсмена, на этот раз - прыгуна в высоту

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года. Об этом пишет The Sunday Times, ссылаясь на собственные источники.

Такое решение может быть принято в связи с ситуацией вокруг спортсмена Данила Лысенко. Прыгуна подозревают в даче ложных показаний по делу о пропуске допинг-тестов, а представителей Федерации легкой атлетики РФ - в намеренном сокрытии его нарушений.

На данный момент это дело расследуется. Лысенко еще с 3 августа прошлого года отстранили от соревнований.

Напомним, Россию из-за допингового скандала отстранили от зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане: ее спортсмены выступали, но под нейтральным флагом.

В конце прошлого года сообщалось, что МОК продолжает ждать возвращения 24 медалей, которые отобрали у российских спортсменов, уличенных в применении допинга на олимпийских играх 2008, 2012 и 2014 годов. В легкой атлетике российские олимпийцы вернули только пять медалей.

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Теги: спорт, Олимпиада, допинг, мок, Данил Лысенко
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