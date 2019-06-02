Россию могут снова отстранить от Олимпиады

Данил Лысенко (фото - EPA)

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года. Об этом пишет The Sunday Times, ссылаясь на собственные источники.

Такое решение может быть принято в связи с ситуацией вокруг спортсмена Данила Лысенко. Прыгуна подозревают в даче ложных показаний по делу о пропуске допинг-тестов, а представителей Федерации легкой атлетики РФ - в намеренном сокрытии его нарушений.

На данный момент это дело расследуется. Лысенко еще с 3 августа прошлого года отстранили от соревнований.

Напомним, Россию из-за допингового скандала отстранили от зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане: ее спортсмены выступали, но под нейтральным флагом.

В конце прошлого года сообщалось, что МОК продолжает ждать возвращения 24 медалей, которые отобрали у российских спортсменов, уличенных в применении допинга на олимпийских играх 2008, 2012 и 2014 годов. В легкой атлетике российские олимпийцы вернули только пять медалей.