"Невероятно тяжело и изнурительно". Украинская дзюдоистка рассказала о победе на Олимпиаде
24.07.2021, 19:50
Дарья Белодед (источник - facebook.com_olympicua)
Бронзовая призерша Олимпиады в Токио, украинская дзюдоистка Дарья Белодед поделилась впечатлениями после финального поединка. Ее слова опубликовала в Facebook пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте
"Отдала все силы сегодня", – написала спортсменка, отметив, что ей пришлось невероятно тяжело и изнурительно.
По словам Белодед, после проигранного перед этим поединка, настроение у нее было "на нуле", поэтому особенно важно было собраться. В этом ей помогла мама, которая является также ее тренером и украинские болельщики.
- Сегодня, 24 июля, Украина завоевала на Олимпийских играх первую медаль.
Читайте также: Олимпиада в Токио: последние новости, медали, рекорды – все, что вы могли пропустить
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Business Analyst
Киев • Semantrum
Юрисконсульт
Киев • Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів рекламиРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии