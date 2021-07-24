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"Невероятно тяжело и изнурительно". Украинская дзюдоистка рассказала о победе на Олимпиаде

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2021, 19:50
Дарья Белодед (источник - facebook.com_olympicua)

Бронзовая призерша Олимпиады в Токио, украинская дзюдоистка Дарья Белодед поделилась впечатлениями после финального поединка. Ее слова опубликовала в Facebook пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

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"Отдала все силы сегодня", – написала спортсменка, отметив, что ей пришлось невероятно тяжело и изнурительно.

По словам Белодед, после проигранного перед этим поединка, настроение у нее было "на нуле", поэтому особенно важно было собраться. В этом ей помогла мама, которая является также ее тренером и украинские болельщики.

  • Сегодня, 24 июля, Украина завоевала на Олимпийских играх первую медаль.

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Дарья Мостовая
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Олимпиада 2020 дзюдоистка Олимпийские игры дарья белодед бронзовая медаль
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