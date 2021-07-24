"Невероятно тяжело и изнурительно". Украинская дзюдоистка рассказала о победе на Олимпиаде

Бронзовая призерша Олимпиады в Токио, украинская дзюдоистка Дарья Белодед поделилась впечатлениями после финального поединка. Ее слова опубликовала в Facebook пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

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"Отдала все силы сегодня", – написала спортсменка, отметив, что ей пришлось невероятно тяжело и изнурительно.

По словам Белодед, после проигранного перед этим поединка, настроение у нее было "на нуле", поэтому особенно важно было собраться. В этом ей помогла мама, которая является также ее тренером и украинские болельщики.

Сегодня, 24 июля, Украина завоевала на Олимпийских играх первую медаль.

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Дарья Мостовая

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