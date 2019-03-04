Неймар: Я не говорю, что хочу в "Реал", успокойтесь

Неймар (фото - Facebook)

Нападающий французского футбольного клуба ПСЖ и сборной Бразилии Неймар прокомментировал изданию Globo слухи о возможном переходе в мадридский "Реал".

"Хочу ли я играть в "Реал"? Это один из крупнейших клубов мира. Любой игрок, которого как-то связывают с "Реалом", был бы рад играть в этом клубе. Но ради Бога, я не говорю, что хочу в "Реал", успокойтесь. Я счастлив в Париже", - сказал он.

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"Я всегда стремился играть за "Барселону", это была моя мечта, и я ее реализовал. Я чувствую, что достиг своей цели", - добавил Неймар.

Ранее сообщалось, что Международный совет футбольных ассоциаций внес существенные изменения в правила игры в футбол.

С 1 июня этого года любое касание мяча рукой игроком атакующей команды во время голевой атаки будет считаться нарушением правил - вне зависимости было ли оно умышленным.

Игрокам команды в нападении запретят ближе чем на метр подходить к стенке соперника при штрафном ударе. По мнению специалистов IFAB, это позволит избежать затягивания времени.