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NHL. У хоккеиста во время матча случился сердечный приступ

NHL. У хоккеиста во время матча случился сердечный приступ - Фото
Джей Боумистер (Фото с сайта NHL)
12.02.2020, 11:56

Сейчас он проходит обследование в медицинском центре, а матч отложен

Во время матча NHL у хоккеиста St. Louis Blues Джея Боумистера случился сердечный приступ во время матча с Anaheim Ducks. Об этом сообщает официальный сайт NHL.

По словам генерального директора команды, приступ произошел за 7 минут 50 секунд до окончания первого периода. Медики оказали хоккеисту первую помощь, он был в сознании и мог двигать руками и ногами. С поля его доставили в медицинский центр UC Irvine. Сейчас он проходит дальнейшее обследование.

Игра была отложена, что решение о дате будет принято в ближайшее время.

В 2000 году 16-летний Боумистер представлял Канаду на чемпионате мира по хоккею среди юниоров, став самым молодым игроком на тот момент.

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