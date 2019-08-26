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"Один раз можно". В Иране женщинам разрешили сходить на футбол

"Один раз можно". В Иране женщинам разрешили сходить на футбол - Фото
Иранские женщины на футболе (Фото: EPA)
26.08.2019, 00:16

Исключение решили сделать для отборочного матча к чемпионату мира

В Иране, где женщинам запрещено посещать футбольные матчи на стадионах, решили сделать исключение для отборочного матча к чемпионату мира. Об этом сообщает Радио Свобода.

Как заявил заместитель министра спорта Джамшид Тагизаде, женщины смогут прийти на стадион "Азади" в Тегеране на квалификационный матч команды Ирана против Камбоджи 10 октября.

Власть Ирана заявляет, что запрет посещать стадионы бережет женщин от ругани, которая звучит от болельщиков-мужчин. Запрет, действующий уже несколько десятков лет, лишь изредка снимали для отдельных групп зрительниц.

  • В июне президент ФИФА Джанни Инфантино направил письмо в Федерацию футбола Ирана с требованием принять меры и позволить женщинам посещать стадионы. Он пригрозил санкциями в случае отказа, но не уточнил, какими именно.
  • Комментаторы предполагали, что наказанием могла быть потеря очков в квалификационных матчах к чемпионату мира по футболу среди мужчин 2022 года в Катаре или недопуск к этим соревнованиям.
  • В августе в Тегеране полиция арестовала четырех женщин, по сообщениям, за попытку пройти на стадион в мужской одежде. Их освободили через пять дней под залог и будут судить по обвинению в попытке нелегально попасть на стадион.

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