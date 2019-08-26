"Один раз можно". В Иране женщинам разрешили сходить на футбол

В Иране, где женщинам запрещено посещать футбольные матчи на стадионах, решили сделать исключение для отборочного матча к чемпионату мира. Об этом сообщает Радио Свобода.
Как заявил заместитель министра спорта Джамшид Тагизаде, женщины смогут прийти на стадион "Азади" в Тегеране на квалификационный матч команды Ирана против Камбоджи 10 октября.
Власть Ирана заявляет, что запрет посещать стадионы бережет женщин от ругани, которая звучит от болельщиков-мужчин. Запрет, действующий уже несколько десятков лет, лишь изредка снимали для отдельных групп зрительниц.
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