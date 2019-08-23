Как сыграли украинцы в Лиге Европы: результаты всех матчей

Игровой мяч Лиги Европы (фото - Facebook/UEFA Europa League)

В Лиге Европы завершился первый игровой день плей-офф раунда. Принимали в нем участие и клубы, за которые выступают украинцы. Результаты всех матчей были опубликованы на сайте УЕФА.

Луганская "Заря" не смогла на выезде одолеть "Эспаньол", уступив со счетом 3:1. Голы: Кочергин В., 38 (0:1); Феррейра Ф., 57 (1:1); Лопеc Х., 79 (2:1); Варгас М., 81 (3:1)

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За бельгийский "Гент" играют сразу три украинца: Роман Безус, Роман Яремчук и Игорь Пластун. Вчера они смогли победить хорватскую "Риеку" со счетом 2:1 (Халилович, 40 (0:1); Депуатр, 57 (1:1); Депуатр, 72 (2:1). Роман Яремчук сумел отметиться голевой передачей.

"Ференцварош", который тренирует Сергей Ребров, сыграл в нулевую ничью с литовской "Судовой". В матче приняли участие Игорь Харатин и Александр Зубков. Даниил Игнатенко остался на скамейке запасных.

"Астана" украинского тренера Романа Григорчука в дерби СНГ разгромила борисовский "БАТЭ" со счетом 3:0. Голы: Томасов, 23 (1:0); Логвиненко Ю., 44 (2:0); Сигурйонссон, 52 (пенальти) (3:0).

Шотландский "Селтик", за который выступает украинец Марьян Швед, победил АИК – 2:0. Голы: Форрест, 48 (1:0); Эдуар О., 73 (2:0). Украинец в заявку на матч не попал.

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"Рига" уступила на выезде "Копенгагену" – 3:1. Голы: Фишер В., 19 (1:0); Камеш, 42 (1:1); Сотириу, 62 (пенальти) (2:1); Дарами, 93 (3:1). В стартовом составе вышел Вячеслав Шарпар, Мирослав Славов остался в запасе, а Роман Дебелко отбывал дисквалификацию.

Другие интересные результаты игрового дня:

Московский "Спартак" минимально уступил португальской "Браге". Гол: Орта Р., 74.

Сенсационно североирландскому "Линфилду" проиграл "Карабах" - постоянный участник группового этапа Лиги Европы. Матч завершился со счетом 3:2. Голы: Реррас, 15 (0:1); Стаффорд, 40 (1:1); Лейвери, 45 (2:1); Лейвери, 75 (3:1); Гейе М., 92 (пенальти) (3:2)

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